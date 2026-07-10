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Мода и Шоу-бизнес

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Фото звезды «Служебного романа» Лии Ахеджаковой, покинувшей Россию, появилось в Сети

Фото звезды «Служебного романа» Лии Ахеджаковой, покинувшей Россию, появилось в Сети

Актриса Лия Ахеджакова переехала из России в Израиль три года назад. Недавно в Сети появился новый снимок со звездой «Служебного романа», который в своем блоге опубликовал журналист и блогер Денис Чередов.

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