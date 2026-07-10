Фото звезды «Служебного романа» Лии Ахеджаковой, покинувшей Россию, появилось в Сети

Актриса Лия Ахеджакова переехала из России в Израиль три года назад. Недавно в Сети появился новый снимок со звездой «Служебного романа», который в своем блоге опубликовал журналист и блогер Денис Чередов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии