Почему нельзя спать напротив зеркала: что говорят суеверия

Зеркала – это неотъемлемая часть современного интерьера. Этот практичный предмет все чаще используется как элемент декора, способный визуально увеличить пространство, создавая непередаваемую таинственную атмосферу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии