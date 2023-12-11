В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Как они работают?

В России заработали правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд В России в понедельник, 11 декабря, вступают в силу правила сдачи загранпаспорта на хранение в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
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