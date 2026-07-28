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Царьград

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Что с Тюменью? Коллапс в домах и на улице: Город затапливает, из крана течёт нечто

Что с Тюменью? Коллапс в домах и на улице: Город затапливает, из крана течёт нечто

Что происходит с Тюменью прямо сейчас, в прямом эфире рассказал местный житель Аркадий. Водный коллапс наблюдается в домах и на улице: город затапливает, из крана течёт нечто, пригодное разве что для мытья пола.

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