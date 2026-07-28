Что с Тюменью? Коллапс в домах и на улице: Город затапливает, из крана течёт нечто

Что происходит с Тюменью прямо сейчас, в прямом эфире рассказал местный житель Аркадий. Водный коллапс наблюдается в домах и на улице: город затапливает, из крана течёт нечто, пригодное разве что для мытья пола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии