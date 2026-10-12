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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Центробанк назвал ситуации, в которых цифровой рубль выгоднее других способов оплаты

Центробанк назвал ситуации, в которых цифровой рубль выгоднее других способов оплаты

С 1 сентября крупнейшие банки и торговые компании начали поддерживать операции с цифровыми рублями Цифровой рубль может оказаться особенно удобным при крупных переводах между физлицами, расчетах бизнеса с клиентами и внутренних операциях больших компаний.

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