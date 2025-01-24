Депутат Рады раскритиковал создание нового агентства единства на Украине

КИЕВ, 24 января, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* резко раскритиковал планы украинского Кабмина по созданию агентства национального единства, которое было представлено в дополнение к уже существующему министерству единства.
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