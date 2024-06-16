Дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда трампа пройдут 27 июня в городе Атланта. Организаторы введут жесткие правила и отключат микрофоны всех, кроме выступающего.
CNN: Байдену и Трампу запретят брать на дебаты конспекты выступлений
Комментарии
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Игорь Прийма
Ну Трамп понятно --- мастер экспромта и язык у него "подвешен" неслабо, а этот, вечно скалящийся "богомол", куда он без телесуфлёра или бумажки...?😂
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15 час.
LD
Leon Dan
А почему наш не участвует в предвыборных дебатах?
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14 час.
Игорь Прийма
А потому, что нет желающих опозориться на всю страну и загубить карьеру в интеллектуальной "дуэли" с НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ !
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8 час.
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