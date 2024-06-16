CNN: Байдену и Трампу запретят брать на дебаты конспекты выступлений

Игорь Прийма Ну Трамп понятно --- мастер экспромта и язык у него "подвешен" неслабо, а этот, вечно скалящийся "богомол", куда он без телесуфлёра или бумажки...?😂

LD Leon Dan А почему наш не участвует в предвыборных дебатах?