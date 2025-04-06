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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цзю – после победы над Спенсером: «Доказал, что даже если упадешь и тебя втоптали в грязь, все равно можно вернуться победителем»

«Счастлив. Чувствовалось напряжение, ведь я не мог проиграть третий бой подряд. Доказал, что даже если упадешь и тебя втоптали в грязь, все равно можно вернуться победителем.

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