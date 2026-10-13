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Пункт-А

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Поле под Астраханью загадили жидкими отходами

Поле под Астраханью загадили жидкими отходами

Астраханские специалисты ЦОК АПК выявили микробиологическое загрязнение почв сельхозназначения. Образцы, отобранные на участке площадью 108 кв.

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