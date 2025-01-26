Final Fantasy 7 Rebirth стала лучшей сингловой игрой в истории франшизы на ПК Final Fantasy 7 R...

Final Fantasy 7 Rebirth стала лучшей сингловой игрой в истории франшизы на ПКFinal Fantasy 7 Rebirth добралась наконец и до ПК, и, похоже, у Square Enix все получилось: игра смогла поставить рекорд по количеству игроков на ПК.
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