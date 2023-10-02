7 известных брендов, которые только притворялись советскими

Советские бренды, которые на самом деле не советские. В Советском Союзе создавалось много удивительных вещей, однако, несмотря на определенную изоляцию страны и ее стремление к абсолютной самодостаточности, далеко не все популярные советские бренды на самом деле появились в этой стране.