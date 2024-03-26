Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал новое интервью, в котором прокомментировал перспективное участие российских спортсменов в летних Олимпийских Играх в Париже.
Песков назвал "исчадием ада" спортсменов, готовых осудить СВО ради участия в ОИ
Комментарии
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Галина 123
Некоторые из этих так рвущихся на Олимпиаду спортсменов, делают это не только ради спортивных достижений, а желанием демонстрации себя и своих возможностей. И главная их цель сейчас есть и будет подороже себя предложить, а потом и продать. Поэтому надо ожидать не единичных случаев и осуждения СВО и полного предательства России. Я бы на месте госорганов и спортивных функционеров хорошенько присмотрелась к своим подопечным, которые, скорее всего, уже готовят пути к невозврату. Надо и подстраховаться и быть готовыми к репутационным и имиджевым потерям.
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15 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Пускай своей жене это объяснит, а то у неё другое мнение.
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4 час.
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