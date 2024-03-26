Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    Пускай своей жене это объяснит, а то у неё другое мнение.Песков назвал "ис...
  • Иван Иванов
    Те которые сомневаются -- опендошенные Ивлева!Россияне раскрити...
  • Галина 123
    Некоторые из этих так рвущихся на Олимпиаду спортсменов, делают это не только ради спортивных достижений, а желанием ...Песков назвал "ис...

Песков назвал "исчадием ада" спортсменов, готовых осудить СВО ради участия в ОИ

Песков назвал "исчадием ада" спортсменов, готовых осудить СВО ради участия в ОИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал новое интервью, в котором прокомментировал перспективное участие российских спортсменов в летних Олимпийских Играх в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина 123
Некоторые из этих так рвущихся на Олимпиаду спортсменов, делают это не только ради спортивных достижений, а желанием демонстрации себя и своих возможностей. И главная  их цель  сейчас есть и будет подороже себя предложить, а потом и продать. Поэтому надо ожидать не единичных случаев и осуждения СВО и полного предательства России. Я бы на месте госорганов и спортивных функционеров хорошенько присмотрелась к своим подопечным, которые, скорее всего, уже готовят пути к невозврату. Надо и подстраховаться и быть готовыми к репутационным и имиджевым потерям.
Ответить
15 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Пускай своей жене это объяснит, а то у неё другое мнение.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх