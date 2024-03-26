Песков назвал "исчадием ада" спортсменов, готовых осудить СВО ради участия в ОИ

Галина 123

Некоторые из этих так рвущихся на Олимпиаду спортсменов, делают это не только ради спортивных достижений, а желанием демонстрации себя и своих возможностей. И главная их цель сейчас есть и будет подороже себя предложить, а потом и продать. Поэтому надо ожидать не единичных случаев и осуждения СВО и полного предательства России. Я бы на месте госорганов и спортивных функционеров хорошенько присмотрелась к своим подопечным, которые, скорее всего, уже готовят пути к невозврату. Надо и подстраховаться и быть готовыми к репутационным и имиджевым потерям.