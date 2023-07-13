Первая реакция Вероники Драгалин после скандала с американскими дипломами

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отреагировала на сегодняшнее сообщение Министерства образования о том, что ее американский диплом был признан эквивалентным после ее назначения, а не до подачи досье, как того требует закон.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отреагировала на сегодняшнее сообщение Министерства образования о том, что ее американский диплом был признан эквивалентным после ее назначения, а не до подачи досье, как того требует закон.
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