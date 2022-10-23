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Глава «Локо» Нагорных: «Ищем нового тренера. Есть несколько кандидатов»

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о ситуации с главным тренером. С 13 октября обязанности главного тренера москвичей исполняет Андрей Федоров.

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