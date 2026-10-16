Зеленский: ограничения на пользование Starlink армией Украины всё ещё не сняли Ограничения на пользование спутниковой связью Starlink от американской компании SpaceX армией Украины всё ещё не сняли.
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