Последние новости

32 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Кирницкая
    Сердечное спасибо всем болельщикам !!!👍👏💪Гнать такую нечесть из России ,на лбу сделать татуировку « Z» ,как клейми...«Пошли вон, твари...
  • Александр Пятнистый
    Думаю, что беглов- следующий на вылет. А бидварасов просто пора прикрыть, чтоб вообще не было их, вернее-закрыть их, ...«Пошли вон, твари...
  • Vladimir Kharchenko
    Да уж хрен собачий, что мэр (так именуют на сайте губернатора СПб Беглова) оплатил концерт педерастов. На мелочах сай...«Пошли вон, твари...

Встретили как богов, а проводили как холопов

Встретили как богов, а проводили как холопов

Как-то быстро закончилась халява в ПольшеС 1 июля 2022 года Польша прекратила выплачивать украинским беженцам деньги на жизнь, предложив им начать зарабатывать собственным трудомНа польском сайте вакансий есть и похлеще предложения для украинцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх