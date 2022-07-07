Встретили как богов, а проводили как холопов

Как-то быстро закончилась халява в ПольшеС 1 июля 2022 года Польша прекратила выплачивать украинским беженцам деньги на жизнь, предложив им начать зарабатывать собственным трудомНа польском сайте вакансий есть и похлеще предложения для украинцев.