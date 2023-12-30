4 января в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Михайловичем Джабаровым «Какие события могут стать центральными в 2024 году».
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