Ефимов: в столичной Щербинке появится крупный образовательный комплекс

В Новомосковском округе возведут образовательный комплекс. Он будет рассчитан на 1575 мест. Суммарная площадь нового объекта, который относится к сфере образования, составит более 26 тысяч квадратных метров.
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