В алтайском селе открытие нового ФАПа отметили концертом

Всего в 2024 году в крае откроют 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов В селе Петухи Ключевского района Алтайского края торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в правительстве региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии