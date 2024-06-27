Какие дачи чаще покупают жители Владивостока

Жители Приморского края все чаще предпочитают загородную жизнь городской и приобретают себе дачи. Выбор пусть и небольшого, но зато собственного клочка земли вместо квартиры в шумном городе легко объяснить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии