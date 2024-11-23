Роднина жестко припечатала Медведеву и Загитову: «Факиры на час!»

Олимпийская чемпионка раскритиковала своих молодых коллег. Ирина Роднина Предоставлено организаторами мероприятияИменитая фигуристка Ирина Роднина известна своими резкими высказываниями в адрес более молодых коллег по цеху.
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