Мир скоро столкнется с нехваткой врачей, предупредили в ВОЗ. Нашей стране это тоже грозит.Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет существенная доля врачей выйдет на пенсию — в странах с высоким уровнем рабочее место из-за этого покинет каждый третий специалист.
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