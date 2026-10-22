Мир скоро столкнется с нехваткой врачей, предупредили в ВОЗ. Нашей стране это тоже грозит.Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет существенная доля врачей выйдет на пенсию — в странах с высоким уровнем рабочее место из-за этого покинет каждый третий специалист.