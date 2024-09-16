Ефимов: в районе Филимонковский возвели детско-взрослую поликлинику

В Новомосковском административном округе построили детско-взрослую поликлинику. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, её возвели в районе Филимонковский за счёт средств городской Адресной инвестиционной программы.
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