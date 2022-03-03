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Норвегия выиграла медальный зачет чемпионата мира-2022 среди юношей и юниоров, Россия осталась без наград

Сборная Норвегии по биатлону одержала победу в медальном зачете чемпионата мира среди юношей и юниоров в Солджер Холлоу, Россия не завоевала ни одной награды.

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