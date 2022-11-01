Пол Джордж исполнил победный бросок в игре с «Рокетс»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж в понедельник помог команде прервать серию из четырех поражений. Джордж стал автором победного попадания в матче с «Рокетс» (95:93), когда за 6,2 секунды до сирены исполнил бросок с отклонением при счете 93:93.