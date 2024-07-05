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Калужские новости

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Мужчина, которого задрал медведь в Калужской области, гулял с собаками

Мужчина, которого задрал медведь в Калужской области, гулял с собаками

2 июля рядом с деревней Леоново в Износковском района медведь задрал местного жителя. Стали известны новые подробности этого дикого случая2 июля рядом с деревней Леоново в Износковском района медведь задрал местного жителя.

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