Мужчина, которого задрал медведь в Калужской области, гулял с собаками

2 июля рядом с деревней Леоново в Износковском района медведь задрал местного жителя. Стали известны новые подробности этого дикого случая2 июля рядом с деревней Леоново в Износковском района медведь задрал местного жителя.
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