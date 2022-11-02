Украинские олигархи лишатся в Крыму 130 объектов. В списке Герега, Тарута, Жеваго

Госсовет Крыма включил в перечень национализированного имущества более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».
Госсовет Крыма включил в перечень национализированного имущества более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».
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