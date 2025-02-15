Свердловский опыт работы с колледжами и техникумами оценили на федеральном уровне 🎙️ Земский Вестник ⚡ Голос За Канал Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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Свердловский опыт работы с колледжами и техникумами оценили на федеральном уровне 🎙️ Земский Вестник ⚡ Голос За Канал Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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