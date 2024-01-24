Popular Mechanics: морская пехота США развернет новые системы ПВО из-за СВО

Морская пехота США активно работает над развертыванием новых систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы бороться с современными угрозами, многие из которых были выявлены в ходе наблюдения за боевыми действиями в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.