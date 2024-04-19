Челябинка, несколько месяцев прожившая с трупом сожителя на балконе, пыталась отменить приговор

Вступил в силу приговор жительнице Челябинска, расчленившей сожителя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты женщины, совершившей жестокое убийство.
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