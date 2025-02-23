Пять простых советов: как провести лучший день с любимым мужчиной 23 февраля

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лина любимцева

А я своему деду на 23 февраля купила два вида мороженого: эскимо и шоколадное.... Правда, он просил "бутылку", но я ему сказала, что перебьется без бутылки... Мороженое дед любит, ел с удовольствием, так что, все хорошо!!! ....... С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, РЕБЯТА!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!