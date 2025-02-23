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Всё о женщинах

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Пять простых советов: как провести лучший день с любимым мужчиной 23 февраля

Пять простых советов: как провести лучший день с любимым мужчиной 23 февраля

День защитника Отечества — это не только праздник, посвящённый воинской доблести, но и отличный повод показать своему мужчине, как сильно вы его цените.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А я своему деду на 23 февраля купила два вида мороженого: эскимо и шоколадное.... Правда, он просил &quot;бутылку&quot;, но я ему сказала, что перебьется без бутылки... Мороженое дед любит, ел с удовольствием, так что, все хорошо!!!    ....... С  ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, РЕБЯТА!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!
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20 час.
Сергей Рубцовск
Правильно, бутылка - это банальная повседневка, а вот хорошее мороженое - это оригинально и празднично.
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9 час.
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