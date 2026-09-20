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Мы из Советского Союза

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От джунглей Африки до килл-зоны в Донбассе: Спасибо, что живой!

От джунглей Африки до килл-зоны в Донбассе: Спасибо, что живой!

Командир Бинт: СВО стала для спецов из "5МГ" мощной школой организации медслужбыЧасть 1С командиром знаменитой группы "5МГ" Ильей (позывной Бинт) я встретился у него дома, на съемной квартире в Москве.

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