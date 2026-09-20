От джунглей Африки до килл-зоны в Донбассе: Спасибо, что живой!

Командир Бинт: СВО стала для спецов из "5МГ" мощной школой организации медслужбыЧасть 1С командиром знаменитой группы "5МГ" Ильей (позывной Бинт) я встретился у него дома, на съемной квартире в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как я стал Сталин...
- НИ Как я стал Сталин...
- Сохраним о них па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым