Королевская семья будет довольна! Обнародовали имя новорожденной дочки принца Гарри и Меган Маркл Оксана БуянкинаНа прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри снова стали родителями.
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