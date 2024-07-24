Возможные исчезающие товары: какие продукты могут исчезнуть с полок из-за новых пошлин Ирэн ОрлонскаяВнедрение новых таможенных мер может привести к серьезным последствиям для рынка товаров, особенно в отношении электроники и гаджетов.
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