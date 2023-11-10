В Челябинской области кошка выгнала ребенка из горящего дома

Кошка спасла девочку-подростка от гибели на пожаре в Пластовском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, стали известны подробности пожара, произошедшего 2 ноября в частном жилом доме села Радиомайка Пластовского района.