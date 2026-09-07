"Мы содержим вашу Россию", заявил мигрант из Киргизии! И я вдруг понял, а ведь они действительно так считают

Про друзей и недругов России История, начавшаяся с совершенно обычного школьного теста, неожиданно превратилась в спор государственного масштаба.
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если все так хорошо дома - зачем ехать в другую страну на заработки и почему ребенок не может получить образование дома? не напрягаясь в изучении языка.... в любой другой стране для обучения знание языка страны обучения не нужны?
Да, они уверены что кормят Россию. Их обрабатывают. Они даже уверены, что основали и построили Москву. Это очень серьезно. И опасно Но Россия действительно никого не удерживает силой. Многие Россияне наоборот говорят "Не нравится у нас- уезжайте домой! или еще куда!" Родители вправе выбирать страну проживания, школу, систему образования и язык, на котором будут учиться их дети. Это совершенно нормальное решение.
Только есть одна маленькая странность. Если российская школа настолько плоха, Москва настолько невыносима, а требования настолько возмутительны, почему возможность попасть именно в эту школу вызывает такую ожесточённую борьбу? Парадокс получается занятный,- страна плохая, правила плохие, система образования неправильная - но пустите нас туда обязательно. Правильно в статье высказывались - найти нормальную страну для обучения или покинуть Россию, вот это правильно. Счастливого пути, дорогие гастарбайтеры
Задолбали эти мигранты! Отожрались в России и еще будут вякать. Депортировать всех их обратно, пусть эти ценные специалисты там поднимают свою экономику. Дармоеды!
"Мы содержим вашу Россию" Ой, да не надо нас содержать, себя пусть содержат, только не за счёт России. Нам всё твердят, что без мигрантов наша экономика совсем бы упала. Не верю! Тогда только и взялись бы за развитие технологий, позволяющих улучшить качество и производительность труда. Тогда, глядишь, и демография пошла бы кверху, потому что НАШИ налоги пошли бы не в мигрантские карманы, а НАШИМ же гражданам.
Превратили Россию в проходной двор!
С 1 апреля 2025 года в России действует обязательное тестирование иностранных граждан школьного возраста на знание русского языка при поступлении в государственные и муниципальные школы.... Но откуда тогда в стране появились в 2026 году целые мигрантские школы , где даже здороваются «салам алейкум». Екатеринбург этому большой пример и повод для размышлений. При ужесточении мигрантского вопроса, появляются классы и школы из выродков, неговорящих по-русски от слова совсем.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!