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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Молодые прихожане Бобруйска прошли по экологическому маршруту ´Дорога Тишины´.

Молодые прихожане Бобруйска прошли по экологическому маршруту ´Дорога Тишины´.

5-6 октября 2024 года молодежь экологического центра ´Божья коровка´ Елисаветинского храма г. Бобруйска побывали в двухдневном походе по церковному экологическому маршруту ´Дорога Тишины´, посвященном Дню молитвы о Божьем творении.

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