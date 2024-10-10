Молодые прихожане Бобруйска прошли по экологическому маршруту ´Дорога Тишины´.

5-6 октября 2024 года молодежь экологического центра ´Божья коровка´ Елисаветинского храма г. Бобруйска побывали в двухдневном походе по церковному экологическому маршруту ´Дорога Тишины´, посвященном Дню молитвы о Божьем творении.
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