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Хесус Франко, ударник сексплотейшна

Хесус Франко, ударник сексплотейшна

Европа славится развитием киноязыка. Немецкий киноэкспрессионизм, советский авангард, французская «новая волна», итальянский неореализм, «Догма-95» и другие известные направления оказали большое влияние на мировой кинематограф.

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