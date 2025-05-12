Хесус Франко, ударник сексплотейшна

Европа славится развитием киноязыка. Немецкий киноэкспрессионизм, советский авангард, французская «новая волна», итальянский неореализм, «Догма-95» и другие известные направления оказали большое влияние на мировой кинематограф.
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