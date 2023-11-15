Не так быстро: как на самом деле нужно понимать «плач Арестовича»

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев комментирует программный текст бывшего советника главы администрации Зеленского Алексея Арестовича, который прогнозирует, что 2024 год будет для Украины страшным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии