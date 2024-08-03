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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Прудников: «Бакаев желает играть в «Зените», думаю. Собирается поиграть в «Химках», чтобы вернуться сильнее и получить шанс»

Полузащитник перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды. «Бакаев в «Зените» толком не играет, поэтому ради игровой практики он и переходит туда.

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