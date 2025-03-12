Франция не поддерживает идею конфискации замороженных активов РФ

REUTERS/Amel Emric Париж в настоящий момент не поддерживает идею конфискации замороженных активов России, заявила в эфире радио Sud Radio официальный представитель правительства страны, министр-делегат Софи Прима.
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