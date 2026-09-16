Представитель АдГ Шмидт: Германии выгодно восстановить торговлю с Россией

Депутат бундестага 20-го созыва от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что АдГ намерена добиваться нормализации отношений с Россией, включая восстановление торговли и закупок нефти и газа, а также прекращение военной помощи Украине.