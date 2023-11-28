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В Азербайджане захотели отнять часть территории России

В Азербайджане захотели отнять часть территории России

Лидер азербайджанской Демократической партии Джалалоглы потребовал от России отдать Дагестан. Политолог Зардушт Ализаде на видео разбирался, действительно ли азербайджанцы имеют права на русский регион.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Вот откуда такая наглость у мигрантов из Азербайджана, устраивающих у нас избиения  и изнасилования. Рыба то гниет с головы.
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14 час.
ЕБ
Елена Бреслова
трусливые азеры, расстрелявшие в спину наших миротворцев... возомнили себясамодостаточной страной?! да вы всего лишь шавки Пердогановские
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14 час.
sss
все веселее и веселее....
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12 час.

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