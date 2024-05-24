Первый заместитель постоянного представителя России при Орагниазции Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что результат голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) о геноциде в Сребренице является провалом западных стран.
Полянский назвал результат голосования в ООН по Сребренице провалом Запада
Комментарии
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Коська
А вот представьте себе на секундочку, что в центр "демократии", а именно в США и Великобританию, прилетает и приплывает ЭННОЕ количество ракет и торпед способных нести ЯО???? Вы думаете КТО ТО ИЗ БОЕВОЙ ШЕСТЕРКИ ВСТУПИТСЯ ЗА НИХ?? НЕТ!!! А когда они прекратят свое существование на Земле-Матушке, ВОЦАРИТСЯ МИР И СПОКОЙСТВИЕ, и ЭТО АКСИОМА!!!!
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