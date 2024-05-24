Полянский назвал результат голосования в ООН по Сребренице провалом Запада

Коська

А вот представьте себе на секундочку, что в центр "демократии", а именно в США и Великобританию, прилетает и приплывает ЭННОЕ количество ракет и торпед способных нести ЯО???? Вы думаете КТО ТО ИЗ БОЕВОЙ ШЕСТЕРКИ ВСТУПИТСЯ ЗА НИХ?? НЕТ!!! А когда они прекратят свое существование на Земле-Матушке, ВОЦАРИТСЯ МИР И СПОКОЙСТВИЕ, и ЭТО АКСИОМА!!!!