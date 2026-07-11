БлокнотРУ Проблема с нехваткой воды в бывших среднеазиатских республиках СССР стремительно нарастает.
В Средней Азии кончается вода – новые миллионы необразованных мигрантов вот-вот двинутся в Россию
Комментарии
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Александр
Очередной говновброс из мутного источника.
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4 н.
АС
Анатолий Страшко
Я вспоминаю недавнее прошлое по историческим меркам. Информацию в СССР о Китае. Как там бурно растёт население, какой дурак Мао, какая большая угроза нам со стороны Китая и прочее. Прошло около полвека. Что видим? В Китае сняты ограничения на рождаемость. Кто сейчас у нас нагнетает вот эти страхи перед Средней Азией. И зачем? Ведь любые проблемы решаемы, если люди действительно их желают решить. Я думаю и проблема воды даже для Сахары может быть решена. Только в условиях мира на Земле. А кто разжигает войны и зачем, даже туареги в Африке начинают понимать это. Посмотрите , что вытворяет этот рыжий клоун из страны "сплошной демократии" где негров то вешают, то ноги им целуют. То бомбят Югославию, то Иран, объясняя это защитой демократии. И показывая нам образцы "настоящей демократии" на острове Эпштейна. Александр Ляхов, не пугайте переселением народов. Народы существуют тысячелетиями. И выживают. Если их не уничтожают намеренно. Как это сделали англосаксы с народами континента Америка. Народам Средней Азии повезло. Их сосед - Россия. Этим всё сказано. И никаких переселений. А развитие этих стран. Взаимо выгодное. Вы ведь поёте, извините за выражение , песню об опасности нехороших людей со Средней Азии. Подпеваете тем, кто сегодня разжигает в России опасный огонь.
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4 н.
Виктор Гайдуков
Ну зачем же говорить о крайностях? Надо упорядочить миграционную политику сегодня, не ожидая, что всё как-то образуется. Будем надеяться, что та обеспокоенность депутатов ЕР, которую они высказывают сейчас, в период подготовки к выборам, беспринципной и даже опасной миграционной политикой проводимой сегодня, завтра обернётся энергичной, продуманной и мудрой работой над совершенствованием существующего законодательства регулирующего приезд трудовых мигрантов, предусматривающего строгий порядок предоставления временное пребывание трудовых мигрантов в России, а предоставление им гражданства не ранее чем через пять лет проживания без нарушения наших законов, но при этом установить ценз оседлости, скажем лет на десять, после которого эти, уже бывшие мигранты. смогут занимать государственные должности, избирать и быть избранными на выборные должности. Всё в наших руках, но надо думать и работать на государство.
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4 н.
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