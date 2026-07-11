В Средней Азии кончается вода – новые миллионы необразованных мигрантов вот-вот двинутся в Россию

АС

Анатолий Страшко

Я вспоминаю недавнее прошлое по историческим меркам. Информацию в СССР о Китае. Как там бурно растёт население, какой дурак Мао, какая большая угроза нам со стороны Китая и прочее. Прошло около полвека. Что видим? В Китае сняты ограничения на рождаемость. Кто сейчас у нас нагнетает вот эти страхи перед Средней Азией. И зачем? Ведь любые проблемы решаемы, если люди действительно их желают решить. Я думаю и проблема воды даже для Сахары может быть решена. Только в условиях мира на Земле. А кто разжигает войны и зачем, даже туареги в Африке начинают понимать это. Посмотрите , что вытворяет этот рыжий клоун из страны "сплошной демократии" где негров то вешают, то ноги им целуют. То бомбят Югославию, то Иран, объясняя это защитой демократии. И показывая нам образцы "настоящей демократии" на острове Эпштейна. Александр Ляхов, не пугайте переселением народов. Народы существуют тысячелетиями. И выживают. Если их не уничтожают намеренно. Как это сделали англосаксы с народами континента Америка. Народам Средней Азии повезло. Их сосед - Россия. Этим всё сказано. И никаких переселений. А развитие этих стран. Взаимо выгодное. Вы ведь поёте, извините за выражение , песню об опасности нехороших людей со Средней Азии. Подпеваете тем, кто сегодня разжигает в России опасный огонь.