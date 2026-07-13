Русская весна
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Русская весна

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«Ваши правители продали вас»: КСИР потребовал срочной эвакуации из стран Персидского залива (КАРТА)

«Ваши правители продали вас»: КСИР потребовал срочной эвакуации из стран Персидского залива (КАРТА)

Ближневосточный кризис перешёл в новую, беспрецедентно опасную фазу. Пока Пентагон под руководством Дональда Трампа рапортует об очередных «успешных» ударах по Ирану, Тегеран нанёс ответный удар, который оказался куда болезненнее для Вашингтона, чем любые ракетные залпы.

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