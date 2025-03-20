Москалькова: Новый генсек ОБСЕ настроен на конструктивную работу

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, сообщила, что новый генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу настроен на конструктивное взаимодействие в вопросах, касающихся преступлений, совершённых украинской стороной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии