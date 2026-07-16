НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хөснуллин М12 трассасы ел ахырына Төмәнгә кадәр озайтылачагын раслады

Хөснуллин М12 трассасы ел ахырына Төмәнгә кадәр озайтылачагын раслады

М12 «Көнчыгыш» федераль трассасын 2026 ел ахырына кадәр Төмәнгә кадәр озайтачаклар. График нигезендә алып барыла торган эшләр турында Россия Президенты Владимир Путинга төзелеш комплексын җитәкләүче РФ вице-премьеры Марат Хөснуллин хәбәр итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии