Хөснуллин М12 трассасы ел ахырына Төмәнгә кадәр озайтылачагын раслады

М12 «Көнчыгыш» федераль трассасын 2026 ел ахырына кадәр Төмәнгә кадәр озайтачаклар. График нигезендә алып барыла торган эшләр турында Россия Президенты Владимир Путинга төзелеш комплексын җитәкләүче РФ вице-премьеры Марат Хөснуллин хәбәр итте.
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