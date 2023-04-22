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Запомните эти лица! Инфогигиена

Запомните эти лица! Инфогигиена

Немезида > Расследования > Волк в овечьей шкуре  РАССЛЕДОВАНИЯ Категория Расследования Нами выявлены сети якобы пророссийских Телеграмм-каналов, с “патриотическим” акцентом на СВО, предположительно администрируемых украинскими активистами ССО ВСУ.

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