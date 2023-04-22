Запомните эти лица! Инфогигиена

Немезида > Расследования > Волк в овечьей шкуре РАССЛЕДОВАНИЯ Категория Расследования Нами выявлены сети якобы пророссийских Телеграмм-каналов, с “патриотическим” акцентом на СВО, предположительно администрируемых украинскими активистами ССО ВСУ.