Заочный арест экс-члена «Мемориала» Давидиса за пост в соцсети признали законным

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте бывшего члена совета Правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда РФ) Сергея Давидиса (признан иноагентом) по делу о призывах к терроризму.